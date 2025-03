Meininger Frühlingslese: Familiengeschichten und Rhön-Entdeckungstouren

Über „111 Orte in der Rhön, die man gesehen haben muss“, berichtet Tim Frühling an gleicher Stelle am 3. April aus seinem Buch. Ein Gebirge, drei Bundesländer! Er schreibt über die Schönheit des Landes der offenen Fernen mit seinem Wechsel aus dichten Wäldern und lichten Weiden. Früher bettelarmes Bauernland, zieht das Biosphärenreservat heute Naturliebhaber aus ganz Deutschland an. Er will mit seinem zahlreich bebilderten Buch begeistern, was es beiderseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs alles zu entdecken gibt. Tim Frühling arbeitet seit über 25 Jahren beim Hessischen Rundfunk. Seit 2017 ist er bei der Radiowelle hr1 zu hören und präsentiert die Wettervorhersage im hr-Fernsehen und in der ARD. Geboren in Niedersachsen, aufgewachsen in Stuttgart, lebt er seit 1997 in Frankfurt und ist mittlerweile im Herzen Hesse. Tickets für beide Veranstaltungen gibt es in der Bibliothek für zehn Euro (ermäßigt sieben Euro).