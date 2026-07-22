Manche Entscheidungen reifen über viele Jahre. Sie fallen nicht leicht, weil sie mit einem Lebenswerk verbunden sind, mit Verantwortung und mit Menschen, die einen über Jahrzehnte begleitet haben. Für Ilona Böttcher ist dieser Moment nun gekommen. Nach 26 Jahren an der Spitze der Figaro GmbH hat die Meiningerin Anfang Juli die Geschäftsführung an ihre langjährige Mitarbeiterin Natalja Fajt übergeben. Es ist ein Generationenwechsel, der nicht für einen Neuanfang steht, sondern für Kontinuität und für das Vertrauen, dass das Unternehmen gut und behutsam in die Zukunft geführt wird.