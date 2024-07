14 Friedhöfe nennt die Stadt Meiningen mittlerweile ihr eigen. Neben dem größten, dem Meininger Parkfriedhof, kümmern sich die für die Friedhofsanlagen zuständigen städtischen Mitarbeiter auch um die dörflichen Begräbnisstätten in Helba, Walldorf, Stepfershausen, Träbes, Herpf, Dreißigacker, Henneberg, Wallbach und Sülzfeld. Zumal diese ein wichtiger Teil der Dorfgeschichte sind. Alle Friedhöfe bieten auch im Großen und Ganzen die gleiche Vielfalt an Beisetzungsformen an, selbst Baumbestattungen. In Helba hat der engagierte Friedhofsverein dafür gesorgt, dass Meininger Verstorbene sogar in einem Kolumbarium beigesetzt werden können, eine Besonderheit in der Region. Hinzu kommt natürlich der stark nachgefragte Ruhewald Am Heiligenberg in Wallbach. Und dann gibt es ja auch noch drei jüdische Friedhöfe in Dreißigacker, Walldorf und Meiningen, die betreut sein und instandgehalten werden wollen. Da versteht es sich von selbst, dass nicht nur auf dem Parkfriedhof Bau- und Pflegemaßnahmen vonstatten gehen oder Ausstattung angeschafft wird.