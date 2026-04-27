Meininger Friedhöfe: Gebühr für Trauerhalle steigt

In regelmäßigem Abstand muss die Stadt ihre Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe überprüfen. Im Ergebnis dieser Kalkulationen sollen Bürger nicht zu viel bezahlen, aber die Kommune darf auch kein Minus machen. Vor diesem Hintergrund wird seit einigen Monaten jede Ausgabe und Einnahme gecheckt, welche die Stadt für die Unterhaltung der letzten Ruhestätten getätigt hat. Dabei geht der Blick im Detail genauso auf die Zahl der rückläufigen Erdbestattungen wie auf die steigende Zahl an Urnenbestattungen und die hohe Nachfrage nach einem Platz im Ruhewald. Das Ergebnis der Berechnungen beriet der Hauptausschuss am Montag. Der Stadtrat soll am 5. Mai beide Satzungen beschließen.