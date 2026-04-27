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  6. Gebühr für Trauerhalle steigt

Meininger Friedhöfe Gebühr für Trauerhalle steigt

Erik Hande

Die Stadt Meiningen überarbeitet ihre Friedhofssatzung. Gleichzeitig werden die Gebühren für deren Nutzung neu kalkuliert. Was ändert sich alles?

Meininger Friedhöfe: Gebühr für Trauerhalle steigt
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Die Trauerhalle auf dem Parkfriedhof Meiningen würde bei einer Nutzung, alles eingerechnet, 711 Euro kosten. Das sei zu hoch, befanden die Mitglieder im Hauptausschuss. Foto: Erik Hande

In regelmäßigem Abstand muss die Stadt ihre Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe überprüfen. Im Ergebnis dieser Kalkulationen sollen Bürger nicht zu viel bezahlen, aber die Kommune darf auch kein Minus machen. Vor diesem Hintergrund wird seit einigen Monaten jede Ausgabe und Einnahme gecheckt, welche die Stadt für die Unterhaltung der letzten Ruhestätten getätigt hat. Dabei geht der Blick im Detail genauso auf die Zahl der rückläufigen Erdbestattungen wie auf die steigende Zahl an Urnenbestattungen und die hohe Nachfrage nach einem Platz im Ruhewald. Das Ergebnis der Berechnungen beriet der Hauptausschuss am Montag. Der Stadtrat soll am 5. Mai beide Satzungen beschließen.

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Ruhewald nur noch für Kreisbewohner

Es gibt einige gravierende Änderungen in der Friedhofssatzung. Nicht nur, dass nun auch der Ortsteil Sülzfeld darin aufgenommen wurde, sondern die Neuregelung für den Ruhewald in Wallbach dürfte aufhorchen lassen. Dort können künftig nur noch Verstorbene, die vorher Einwohner des Landkreises Schmalkalden-Meiningen waren, bestattet werden. Diese Regelung wird neu aufgenommen, „da die Kapazitäten nach zehn Jahren Ruhewaldbestand zu mehr als zwei Drittel ausgelastet sind“, heißt es in der Erklärung zum Beschluss. Zwar sei eine Erweiterung des Geländes noch möglich, allerdings würden die topografischen Gegebenheiten schwieriger. Das Gelände sei im künftig für Beisetzungen vorgesehenem Areal „stetig steiler und schwerer zugänglich“. Dazu käme, dass der Platz im Ruhewald mit der bisher bestehenden Regelung so schnell ausgeschöpft wäre, dass nach deren Belegung erst nach weiteren neun Jahren wieder Plätze angeboten werden könnten. Kurzum: die Nachfrage ist so groß, dass sie eingeschränkt werden muss. Dies soll nun mit Blick auf die Stadt und Region ganz bewusst begrenzt werden – auf die Einwohner des Landkreises.

Weil die Bestattungsbäume auf den Friedhöfen als letzte Ruhestätte sehr beliebt sind, soll deren Kapazität erweitert werden. Künftig dürfen bis zu 36 Aschen an solch einem Bestattungsbaum (nicht im Ruhewald) erlaubt sein.

Veränderung bei Urnengrabstätten

Neu ist, dass für alle Friedhöfe in Meiningen und den Ortsteilen eine einheitliche Urnengrabstätte mit Grabzeichen vorgesehen ist. Sie löst die reine Grabplatte ab, die ebenerdig verlegt ist. Künftig werden Pultsteine mit Unterplatten auf die Grabstellen gelegt. So steht es im Entwurf der Satzung. Der Grund für diese vorgesehene Änderung sind Beschwerden von Nutzungsberechtigten. Die bisherigen Platten würden schnell ins umgebende Gras einwachsen, Grünpfleger mit dem Rasenmäher darüber fahren oder Besucher über die Platten laufen. Mit derem Anheben zu einem Pult würde das ausgeschlossen sein, hieß es. Auch bei den Wiesenurnengräbern dürfte es Veränderungen geben. Diese sollen künftig vier statt der bisher maximal zwei Urnen aufnehmen dürfen. Die Änderung diene der Verdichtung der Friedhöfe, lautete die Begründung in der Ausschusssitzung. Damit würden langfristig Flächen frei, die nicht mehr intensiv gepflegt werden müssen. Im Ergebnis könnten diese dann aus der Kalkulation genommen werden. Diese und weitere Änderungen wurden im Hauptausschuss vorgestellt und beraten. Zwei Fraktionen des Stadtrates hatten vorab das Angebot genutzt, sich in ihren Sitzungen im Detail darüber von der Stadtverwaltung informieren zu lassen. Die Freien Wähler werden davon noch Gebrauch machen. Viele der bis dato gestellten – und auch noch zu beantwortenden Fragen – betreffen die Friedhofsgebühren.

So steht in de Satzungsentwurf geschrieben, dass die Nutzung der Trauerhalle auf dem Parkfriedhof Meiningen künftig 711 Euro kosten soll. Das wäre fast eine Verfünffachung, bisher beträgt die Gebühr 150 Euro. „Da müssen wir drüber reden“, sprach Grüne-Stadtrat Ulrich Töpfer. Diese Meinung teilte Falk Grimm, Fraktionsvorsitzender von den Freien Wählern/Pro Meiningen genauso wie sein SPD-Pendant Timo Krautwurst. Dieser sah – wie die anderen Fraktionen auch - bei den Kindergräbern (bis sechs Jahre) zu hohe Preise. Die Gebühr für solch ein Erdreihengrab soll von rund 208 auf 231 Euro steigen. Noch deutlicher fällt die Steigerung bei den Erdreihengräbern für Erwachsene aus, die soll von 375 auf 645 Euro erhöht werden. Die Urnenreihengrabstätte schlägt künftig laut Entwurf nicht mehr mit 241 Euro zubuche, sondern kostet für 20 Jahre Nutzungsdauer 510 Euro. Die zweistellige Wiesenurnengrabstätte verteuert sich von 1101 Euro auf 1659 Euro. Neu ist die Variante für vier Urnen: 30 Jahre Nutzungsdauer werden im Entwurf mit einer Gebühr von 2025 Euro ausgewiesen.

Wettbewerb bei Bestattungen

All die genannten Beträge wurden intensiv diskutiert. Für die Nutzung der Trauerhalle brachte Bürgermeister Fabian Giesder einen Kompromissvorschlag ein. Die Gebühr solle auf 200 Euro begrenzt werden. Das sei ein politisch gewollter Preis, der aber auch einen wirtschaftlich bedingten Hintergrund habe. Denn gleich neben der Trauerhalle betreibt Zehner Bestattungen, das Unternehmen von CDU-Stadtrat Dirk Zehner, ebenfalls einen Trauerraum, der dann immer noch etwas kostengünstiger wäre. Damit Hinterbliebenen, aber auch auswärtigen Bestattungsunternehmen eine angemessene Alternative geboten werden kann, soll der „politisch gewollte Preis“ angenommen werden. Mit dieser Änderung wurde dem Stadtrat bei drei Enthaltungen empfohlen, die Satzung über die Friedhofsgebühren anzunehmen. Die Friedhofssatzung wurde einstimmig bei nur einer Enthaltung empfohlen.