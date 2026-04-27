Meininger Friedhöfe: Gebühr für Trauerhalle steigt

Veränderung bei Urnengrabstätten

Neu ist, dass für alle Friedhöfe in Meiningen und den Ortsteilen eine einheitliche Urnengrabstätte mit Grabzeichen vorgesehen ist. Sie löst die reine Grabplatte ab, die ebenerdig verlegt ist. Künftig werden Pultsteine mit Unterplatten auf die Grabstellen gelegt. So steht es im Entwurf der Satzung. Der Grund für diese vorgesehene Änderung sind Beschwerden von Nutzungsberechtigten. Die bisherigen Platten würden schnell ins umgebende Gras einwachsen, Grünpfleger mit dem Rasenmäher darüber fahren oder Besucher über die Platten laufen. Mit derem Anheben zu einem Pult würde das ausgeschlossen sein, hieß es. Auch bei den Wiesenurnengräbern dürfte es Veränderungen geben. Diese sollen künftig vier statt der bisher maximal zwei Urnen aufnehmen dürfen. Die Änderung diene der Verdichtung der Friedhöfe, lautete die Begründung in der Ausschusssitzung. Damit würden langfristig Flächen frei, die nicht mehr intensiv gepflegt werden müssen. Im Ergebnis könnten diese dann aus der Kalkulation genommen werden. Diese und weitere Änderungen wurden im Hauptausschuss vorgestellt und beraten. Zwei Fraktionen des Stadtrates hatten vorab das Angebot genutzt, sich in ihren Sitzungen im Detail darüber von der Stadtverwaltung informieren zu lassen. Die Freien Wähler werden davon noch Gebrauch machen. Viele der bis dato gestellten – und auch noch zu beantwortenden Fragen – betreffen die Friedhofsgebühren.