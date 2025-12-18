Ausfahrten mit dem Marmon haben die beiden selbst schon genossen. Der imposante amerikanische Wagen aus dem Jahr 1928 gehört einem Freund, Frank Wöhner. Der ist mit seinem Oldtimer in Meiningen genauso stadtbekannt wie Hans-Peter Feix und Dietrich Ziebart selbst. Die beiden haben den schicken Marmon zum Thema für ein neues Kinderbuch gemacht. „Der kleine Bruno und der dicke Marmo“ heißt es und wird als heißer Tipp für Weihnachtsgeschenke unter Meininger Eltern gehandelt.