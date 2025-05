So kann ein Samstag aussehen: Zum Frühstück zehn Kilometer durch die grüne Natur joggen, kurz vor dem Mittag 2025 Meter im Freibad schwimmen und am Nachmittag etwas relaxen. Es entspricht genau dem Rhythmus, nach dem René Kirsch aus Meiningen seinen 17. Mai taktete. Jenen Tag, an dem im Freizeitzentrum Rohrer Stirn die Freiluftbadesaison mit der Aktion „Außer Atem“ eröffnet wurde, an der sich 35 Sommerfrischler beteiligten. Insgesamt zählte das Bäderteam im Open-air-Bereich 74 Besucher. Ein hoffnungsvoller Auftakt für Bäderchef Stefan Müller, der ein heißen Sommer und zahlreiche Wasserratten und -nixen nahen sieht.