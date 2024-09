„Nachdem ich all das Elend in der Welt erlebt und fotografiert hatte, fühlte ich mich bei der Rückkehr immer froh, in dieser DDR zu leben und hoffte, dass es irgendwann aufwärts geht“, bekennt Thomas Billhardt. „Natürlich sah ich die Mauer und wie die Menschen dahinter eingesperrt waren. Aber die meisten hatten keine Sorgen, waren sozial abgesichert.“ Das soziale Elend, vor allem von Kindern, hat Thomas Billhardt über 40 Jahre in seinen Fotografien dokumentiert. Als Mahnung an die Welt. Die Reise des heute 87 Jahre alten Fotografen begann in den 1950er Jahren und endete 2009 auf einer Müllhalde in Indonesien. Sein neuer DDR-Bildband „Augenblicke“ erscheint im Oktober im Mitteldeutschen Verlag.