Ist die Reparatur von Straßen die Aufgabe einer Kommune oder einer Firma? Die Stadt Meiningen hat diese Frage für sich mit dem Beschluss des Haushalts 2026 beantwortet. Sie wird im Stadtservice zwei Planstellen schaffen und außerdem Baugeräte kaufen, damit kommunal Beschäftigte flexibel und preiswert städtische Straßen in Meiningen reparieren. Das sei am Ende - so die Annahme - billiger, als wenn Firmen mit derartigen zumeist kleinen Baustellen beauftragt werden. Nötig ist solch ein sparsames Herangehen allemal, denn die Stadt Meiningen muss knapsen. Mehrfach fiel in der Haushaltsaussprache des Stadtrates am Dienstag das Wort „Konsolidierung“. Die sei, so mehrere Stadträte, dringend nötig: Damit die Kommune in den kommenden Jahren handlungsfähig bleibt und investieren kann. Von „Thüringer Stadt ist pleite“ – wie ein Online-Magazin titelte - ist die darin genannte Stadt Meiningen allerdings weit entfernt.