Als Lilly Münch ans Rednerpult tritt, liegen drei intensive Jahre hinter ihr. „Am ersten Tag an dieser Schule war ich sehr nervös“, sagt sie. Dann sei der Unterricht Alltag geworden. Und plötzlich sei er gekommen, der letzte Schultag. Nun hält die Absolventin im gehobenen Polizeivollzugsdienst ihr Zeugnis in den Händen und trägt den ersten Stern auf den Schulterstücken. Ihr Wunsch an die ehemaligen Kommilitonen: „Kommt von jedem Einsatz gesund nach Hause.“ Für ihre Worte erhält sie lang anhaltenden Applaus.