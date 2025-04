Zur jüngsten Meininger Stadtratssitzung gab Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) am 1. April die Ernennung von Jenny Enzian zur Radwegewartin für Meiningen und die Ortsteile bekannt (wir berichteten). Schon im Vorfeld der Sitzung hatte die Ankündigung über diese Entscheidung auf dem letzten Treffen des Fahrradbeirates am 20. März „mehrheitliches Unverständnis“ hervorgerufen, wie der Vorsitzende des Beirates, Frank Möller, nun in einer schriftlichen Stellungnahme betont. „Mehrstimmig wurde dort Verwunderung darüber geäußert, weil jetzt eine Fahrradfahrerin in diese Funktion berufen wurde, die bisher nicht nur in diesem Gremium unbekannt ist“, so Möller. Weder ist sie bisher in der seit mehreren Jahren bestehenden AG Radverkehr des Landkreises aktiv gewesen, noch sei sie bei den Alltagsradfahrern des Fahrradbeirates namentlich bekannt. Ebenso sei sie im Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club e.V. (ADFC) als Interessenvertretung und Lobbyverein für Fahrradfahrende bisher nicht als aktives oder auch passives Mitglied bekannt.