Alle sind bodenständige Familienunternehmen, arbeiten seit teilweise 36 Jahren mit den Stadtwerken und der Stadt eng zusammen. Mit Sorge blicken die Handwerksfirmen auf die heutige Situation in den Stadtwerke Meiningen. So sei die Kündigung von zwölf Beschäftigten sehr bedenklich. Unter diesen wären auch langjährige Ansprechpartner. „Wir hatten immer einen direkten Draht, die Leute waren sehr motiviert und Lösungsorientiert.“ Mit der neuen Art des Umgangs und der Verunsicherung ist „das ist jetzt nicht mehr so“, stellt Thomas Wolf nicht als einziger fest.