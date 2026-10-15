Nachdem am Dienstag noch Wochenmarkt gehalten wurde auf dem Meininger Marktpflaster, gehört der Platz jetzt erst mal dem Aufbautrupp der Moon Circus Meiningen GmbH. Tragelemente werden an Ort und Stelle gehievt, ausgerichtet und verankert. Innerhalb der nächsten zwei Wochen wächst hier wieder eine Eislaufbahn aus dem Boden. Die eigentliche Eisfläche entsteht Anfang nächster Woche. Die ersten Runden um den Heinrichsbrunnen wird man dann zum Lichterspektakel „Meiningen leuchtet“ am 30. Oktober drehen können. Und mit den Erfahrungen der Vorjahre – der Moon Circus Meiningen betreibt die Bahn jetzt zum dritten Mal für den Veranstalter Meiningen GmbH – sollte das auch ohne größere Probleme so klappen. Finanziell unterstützt wird der Betrieb der Eisbahn, der bis Anfang Januar 2027 geplant ist, auch in diesem Jahr wieder von vielen lokalen Akteuren, vor allem den Meininger Stadtwerken.