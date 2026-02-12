Wie komfortabel: Geschäfte, Firmen und Restaurants, Ämter und Ärzte, Schulen und Kindergärten, Parks und Wälder, Theater und Kino, Freizeit- und Sportstätten – fast alles ist da, was man gern um sich haben möchte in seinem Heimatort. Wie praktisch: Die Wege dorthin sind kurz in dieser Kleinstadt. Dass man in Meiningen gut und gern lebt, kann das Einwohnermeldeamt seit Jahren an der Anzahl der Menschen ablesen, die es unvermindert in die Theaterstadt an der Werra zieht. Jedenfalls sind es immer deutlich mehr Personen, als sich von Meiningen abwenden.