Wenn am Samstag, 23. Mai, der Kreissportbund im Festrahmen des Ehrentags seinen Sport- und Gesundheitstag im Schlosspark ausrichtet, nimmt eine Zumba-Party auf der Bühne großen Raum ein. Kein Wunder, da diese Sport- und Tanzveranstaltungen, die ein von Latin-Musik inspiriertes Lebensgefühl vermitteln, Menschen in Bewegung bringen und gute Laune verbreiten. Mitmachen kann jeder und zu jeder Zeit am Veranstaltungstag. Vorkenntnisse braucht es keine – nur Spaß an Bewegung. Auch das Alter spielt keine Rolle. Und die Choreografien sind leicht zu erlernen.