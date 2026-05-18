Erinnerungen an Meininger Sternstunden wie Mission Olympic werden wach, wenn man sich das Programm für den Meininger Ehrentag am 23. Mai anschaut. Tag der Vereine, des Sports und der Gesundheit, dazu das Meininger Bodypainting-Festival und ein Walk of Fame. Ganz selbstbewusst sprechen die Veranstalter schon jetzt von Südthüringens größtem Mitmach-Tag und einer lebendigen Erlebniswelt mit fast 100 aktiven Angeboten von Vereinen, Initiativen und Organisationen aus Kultur, Sport und Gesellschaft zwischen Anton-Ulrich-Straße, Markt, Georgstraße, Schlossplatz und Schlosspark. Da lohnt es sich doch, in der Stadt zu bleiben am Pfingstsamstag. Man spart sich Spritkosten und Eintrittspreise und kann stundenlang, von 13 bis 18 Uhr, zwischen Innenstadt und Park flanieren, sich amüsieren und informieren, auf die eine oder andere Weise aktiv werden und mit ganz viel Glück vielleicht sogar einen Tresor knacken, in dem sage und schreibe 20 000 Euro lagern und warten.