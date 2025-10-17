„Belegt“ steht an der Tür auf dem Schild. Alle Einzel- und Doppelzimmer im Altstadt-Hotel in Meiningen sind vergeben. Jörg Bumann kann seit Jahren auf eine Stammkundschaft und hohe Nachfrage bauen. Geschäftsleute, Familien oder Theaterbesucher, die in der Stadt ein verlängertes Wochenende verbringen möchten, gehören dazu. Der Erfolg gibt ihm nachträglich noch recht. Vor sechzehn Jahren hatte er von der Familie Seufert das Hotel übernommen.