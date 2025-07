Zur Bergkirchweih nach Erlangen fuhr der Sonderzug des Meininger Dampflokvereins am 14. Juni. Gezogen von der vereinseigenen Lok 50 3501. Hinter ihr mehrere historische Reisezugwagen, die gut besetzt waren. Denn das Interesse für die Tour war groß, fast alle Tickets dafür sollen verkauft worden sein. Auf der Hinfahrt verlief alles reibungslos. Doch dann war am Bahnhof in Erlangen kein Gleis frei, auf dem die Lok und die Waggons bis zur geplanten Rückfahrt hätten abgestellt werden können. So fuhr der Nostalgiezug weiter nach Nürnberg. Dort sollte die Lok auf einer computergestützten Drehscheibe wenden, informierte Wieland Rother vom Meininger Dampflokverein, der die Fahrt organisiert hatte. Warum die gute alte 50 3501 nach dem Wenden auf der Drehscheibe dann mit den ersten drei Radsätzen neben das weiterführende Gleis geriet, das ist bislang unbekannt und wird derzeit noch untersucht. Fakt ist, dass die Dampflok derzeit nicht fahrbereit und in Nürnberg abgestellt ist.