Kaputtgegangen ist in dem einen Jahr, welches die Dampflok-Erlebniswelt besteht, nicht viel. Höchstens mal ein Hebel oder ein Scharnier, schildert deren Leiterin Johanna Weißler. Wen wundert es, schließlich wurde das ohnehin robuste Exponat, die einstige Rangierlok 92 739, im benachbarten Dampflokwerk eigens für diese Dauerausstellung professionell aufbereitet. An der Längsachse zerlegten die Spezialisten der DB Instandhaltung GmbH Meiningen die 1914 in Dienst gestellte und 1965 ausgemusterte Dampflok in drei Baugruppen. Dadurch entstanden ungewöhnliche Sichtachsen und Einblicke. Die 92 739 wurde begehbar, an ihr können Besucher seit einem Jahr das Funktionsprinzip einer Dampflok aus nächster Nähe entdecken. In den Führerstand darf jeder hinein. Multimedial erklärt können Groß und Klein hier als Lokführer eine Fahrt mit der Lok vom Typ T 13, preußischer Art, beginnen. Was für ein Abenteuer!