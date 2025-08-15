Zum Jahresende verabschiedet sich Dr. Alexander Meinhardt vom Sozialwerk Meiningen. Hier war er als Nachfolger von Dr. Joachim Zeeh seit Anfang 2020 Chefarzt der Geriatrischen Fachklinik „Georgenhaus“. Nun scheidet er auf eigenen Wunsch aus, die Gründe sind privater Natur. Seit Sommer 2022 pendelt der 46-jährige Arzt von seinem Wohnort Rödental jeden Tag nach Meiningen. Zuvor hat er hier in der Stadt gelebt, war erst neun Jahre lang am Helios-Klinikum in Meiningen tätig und ab Sommer 2014 in der Geriatrie, davon inzwischen knapp sechs Jahren als verantwortlicher Chefarzt.