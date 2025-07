Meininger Bürgerbüro: In der Warteschleife

Wer in Meiningen am Telefon die 45 45 45 wählt, erreicht eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Bürgerbüros der Stadtverwaltung – in der Theorie jedenfalls. Momentan ist dazu eine gute Portion Glück – und vor allem Geduld nötig. Denn oft landen die Anrufer in der Warteschleife. So erging es jetzt einer Leserin, die es immer wieder probierte – erfolglos. Sie bekam niemanden an die Strippe. Mit jedem Versuch stieg ihr Ärger. Auch die Redaktion machte die Probe aufs Exempel, landete aber ebenfalls auf Platz 4 der Warteliste. Lange ging es nicht vorwärts. Was ist da los? Ist der Ansturm gerade zu groß? Bürgermeister Fabian Giesder bestätigte das auf Nachfrage der Redaktion. Gerade in den Sommerferien sei es nicht ungewöhnlich, dass die Frequenz an Nachfragen deutlich zunehme. Oft falle dem ein oder anderen Meininger beispielsweise auf, dass der Personalausweis oder der Reisepass vor Antritt einer Urlaubsreise erneuert werden müsse. Besetzt sei das Bürgerbüro in der Regel immer mit zwei Mitarbeitern, oft gebe es sogar drei Ansprechpartner für die Bürger. Giesder wies in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit hin, Termine im Meininger Bürgerbüro bequem online zu buchen und so die Wartezeit vor Ort auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Termine können über die Bestätigungsmail auch verschoben oder storniert werden.