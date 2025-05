Eine größere Menschentraube hat sich am Montagnachmittag am Teich in Walldorf versammelt, am Rost steigt Bratwurstduft auf. Es gibt etwas zu feiern: Bürgermeister Fabian Giesder, Ortsteilbürgermeisterin Ute Pfeiffer und der Sportvereinschef Patrick Kleffel weihen im Beisein etlicher Gäste offiziell die beiden Outdoor-Tischtennisplatten samt der überdachten Sitzgruppe ein und nehmen anschließend für ein paar Ballwechsel selbst die Kelle in die Hand.