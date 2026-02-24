Mitte Januar schickte der DRK-Blutspendedienst NSTOB, der auch für Meiningen und Umgebung zuständig ist, einen ernsten Hilferuf aus. Die Versorgungslage mit Blutpräparaten sei äußerst angespannt. Das winterliche Wetter und eine starke Infektwelle würden die Blutspender zurückhalten. Bei einigen Blutgruppen reichten die Vorräte lediglich noch 1,5 Tage. Wohl dem, der in solchen Zeiten nicht selbst auf Blutkonserven angewiesen ist. Es geht oft ums Überleben oder zumindest um Gesundheit.