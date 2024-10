Meininger beim Finale: Im Duell mit der Schwimm-Elite von morgen

Anderntags ging es auf Einladung des Südthüringer Bundestagsabgeordneten Frank Ullrich ins Regierungsviertel. Sichtlich beeindruckt wurden die Mädels durch das Paul-Löbe-Haus, die Räume des Reichstagsgebäudes und in die Glaskuppel geführt. Danach stand das Training in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark an. Spätestens hier stieg die Anspannung deutlich, denn die größte Schwimmhalle Europas als Trainings- und Wettkampfort nutzen zu dürfen, war keine alltägliche Erfahrung. Um der Nervosität ein wenig entgegenzuwirken, folgten in der Unterkunft zuvor mutige Auftritte beim Karaoke-Abend.