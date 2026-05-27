Der Stadtrat Meiningen hatte den Beschluss zum Bau des neuen Geh- und Radwegs im Ortsteil Dreißigacker jüngst zurück in den Bauausschuss verwiesen. Der kombinierte Weg soll von Meiningen kommend zwischen dem Abzweig ins Dorf und dem Abzweig zum Klinikum entstehen. Doch die Kosten waren unklar aufgelistet. Zudem gab es Fragen zum Radverkehr bergab nach Meiningen. Daher sollte das Projekt noch einmal geprüft werden. Das tat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung.