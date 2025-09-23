Angekauft, geschenkt bekommen, übernommen, geerbt – was auch immer. Allesamt nennen sie sich schlicht und einheitlich „Neuerwerbungen“, und genau das ist auch der Titel der neuen Ausstellung der Meininger Museen. Auf eine stattliche Anzahl sind die Exponate in den letzten Jahren angewachsen. Und die meisten von ihnen sind besondere Unikate, die unbedingt vorzeigenswert sind. Hatte die letzte Neuerwerbs-Ausstellung noch Jens Brautschek aus dem Blickwinkel der Regionalgeschichte heraus kuratiert, übernahm für die Gestaltung der aktuellen Schau ein Kollege.