Statt sie wie üblich nach Gebrauch verschämt zu verstecken, kommen diese Bügelbretter jetzt in der Meininger Galerie ada groß raus: 25 Studierende aus zwei Klassen der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle nahmen sich die praktischen Haushaltshelfer zur Hand und gestalteten sie zu faszinierenden Kunstobjekten um. Die Professoren Tobias Hantmann (Zweiter von links) und Paul McDevitt (rechts) ließen dem kreativen Prozess der jungen Leute freien Lauf und freuten sich beim Aufbau der Ausstellung „Irony“ gemeinsam mit ada-Mitarbeiterin Lisa Steinwachs (links) und Studentin Nina Hopf über das faszinierende Zusammenspiel der Umsetzung der vielfältigen Ideen. Am Samstag, 5. April wird 16 Uhr zur Vernissage eingeladen und schon am Sonntag, 6. April heißt es ab 11 Uhr spielerisch „It’s a match!“. Beim „Art speed dating“ kann jeder für jeweils fünf Minuten mit den 23 Künstlerinnen und zwei Künstlern der Burg Giebichenstein ins Gespräch kommen. Der Eintritt beträgt 3 Euro.