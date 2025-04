Der Meininger Ostermarkt ist für die Menschen der Region alljährlich ein beliebtes Ausflugsziel. Das zeigte einmal mehr der Ostersamstag, an dem rund um den geschmückten Heinrichsbrunnen vor der Stadtkirche zahlreiche Händler ihre Stände aufgeschlagen hatte, die sich bis in die Georgstraße und Anton-Ulrich-Straße zogen. Da gab es so alles, was zum Fest und zum Frühling passt und was darüber hinaus gefragt ist. Vom neusten Schrei für saubere Glasscheiben über komplette Fenster und Türen bis hin zum neuen Auto. Bunte Unterhaltung gab es auch für die alle kleinen Gäste. Am Nachmittag erzählte die ehemalige Hütesholle Rita Wachs, die seit ein paar Jahren in die Rolle des Osterhasen schlüpft, illustre Geschichten rund um das Fest, bei denen der Hase in der Pfanne schon mal verrückt wurde, und zog mit einer Schar begeisterter kleiner Anhänger wie zur Huldigung, dabei auch bewegungsfördernd immer mal um den Wasserspender.