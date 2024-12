Meininger Altstadt: Töpfemarkt wird zum Weihnachtswald

Spanferkel und Flammkuchen

Freuen können sich die Besucher auf kulinarische Besonderheiten: Der Verein bietet Köstlichkeiten aus der Backstube an, außerdem gibt es Suppen und Spanferkel am Spieß. Auch der Foodtruck vom Kombinat macht Station auf dem Töpfemarkt. Schlupfwinkel-Wirt Georg Russ bietet hier Flammkuchen an. Wie in den Jahren zuvor soll der Platz auch diesmal im Licht von Kerzenschein und Feuerschalen in eine ganz besondere Abendstimmung getaucht werden. Weihnachtliche Stimmung verbreiten Chöre, Blechbläser, Leierkastenspieler, die Dudelsackspielerin und der Weihnachtsmann!! Die kleineren Besucher können basteln und sich mit dem Weihnachtsmann fotografieren lassen, außerdem gibt es wieder einen Wunschzettelbaum.