Mit Glitzern und Glöckchen begrüßten die beiden Elfen Lina und Klara, die jeden Tag in der Stadt- und Kreisbibliothek eins der beleuchteten Fenster geöffnet hatten und zuvor Geschichten aus aller Welt erzählten, die zahlreichen Kinder mit ihren Familien. Für die Jüngsten ab drei Jahren war das Programm am Weihnachtsmorgen empfohlen, entsprechend fanden sich unter den aufgeregten Zuschauern viele Kindergarten- und Grundschulkinder.