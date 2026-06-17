Da hatten die Organisatoren des Meininger 24-Stunden-Schwimmen doch gleich wieder dieses Lächeln im Gesicht. Auf seiner Facebook-Seite kündigte der Schweizer Open-Water-Schwimmer und Weltrekordler Romano Mombelli an, dass er auch in diesem Jahr an der Rohrer Stirn ins Wasser gehen wird. In seinem Post schrieb er, dass demnächst mehr über seine Vorhaben für 2026 zu erfahren ist. „Den ersten Saisonstopp in diesem Jahr geben wir jedoch schon heute bekannt. Vom 27. bis 28. Juni 2026 starte ich das dritte Mal am Meininger 24-Stunden-Schwimmen, dem „Le Mans“ des Schwimmsports, mit der Startnummer 1“, heißt es da. Nummer 1, weil er ja der Vorjahressieger ist.