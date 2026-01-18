Meiningens Theaterstar Meiningens Pläne für das "Georg"-Jubiläumsjahr

Was sind die Pläne des Staatstheaters?

Vor dem Theatermuseum soll am 23. März eine neu geschaffene Skulptur des Herzogs enthüllt werden. Die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach hat dafür den berühmten Bildhauer Markus Lüpertz beauftragt, der am Theater das Bühnen- und Kostümbild für die Inszenierung von Wagners "Rheingold" verantwortet, die am Abend zuvor Premiere feiert.

Neben passenden Inszenierungen durch die aktuelle Spielzeit hindurch zeigen vom 20. bis zum 26. März Regieabsolventen Inszenierungen in der "Woche der jungen Regie". Wer bei diesem Festival die Jury überzeugt, darf in einer der zwei nächsten Spielzeiten am Theater eine Inszenierung erarbeiten.

Am 24. und 25. April lädt das Theater zum Bühnenball mit höfischem Fest - mit Musik, Tanz und vor allem Dekorationen und Kostümen wie in vergangenen Zeiten. Im Marienthaler Schlösschen in Bad Liebenstein ist am 20. Juni ein Herzog-Georg-Sommernachtsball geplant.