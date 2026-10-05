Treffpunkt ist der Meininger Bahnhof. Seine besten Zeiten liegen lange zurück. Drinnen wirkt das Ambiente trostlos, draußen dominieren Asphaltflächen. Wer hier aus dem Zug steigt, möchte meist nur schnell weiter. Kaum etwas deutet darauf hin, welche Pläne die Stadt mit diesem Eingangstor verfolgt. Genau deshalb beginnt an diesem Ort am Tag der Deutschen Einheit ein Stadtspaziergang der SPD. Bürgermeister Fabian Giesder, Stadtverbandschef Dominik Strempel, Fraktionsvorsitzender Timo Krautwurst und Landtagsabgeordnete Janine Merz führen rund 50 Interessierte durch die Innenstadt. Es ist ein Rundgang durch die Gegenwart Meiningens und zugleich ein Blick auf ihre Zukunft.