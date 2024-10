Ein Spaziergänger entdeckte am Sonntagvormittag die Brandspuren in der Schutzhütte. Der unbekannte Täter hatte auf der Bank eine Feuerstelle angelegt. Zum Glück entzündeten sich nicht die Bretter und Balken der Hütte, die erst 2021 abgefackelt worden war und die die Stadt vor zwei Jahren mit Hilfe von Spenden wieder aufbauen ließ. Zurück bleiben allerdings einige schwarze Stellen am Holz. Der Dietrichskopf am Fliederhain mit seinem schönen Blick auf Meiningen liegt am Premiumwanderweg „Der Meininger“ und ist ein beliebtes Ausflugsziel. In den zurückliegenden Jahren sind in Meiningen immer wieder Schutz- und Wanderhütten von unbekannten Tätern angezündet worden.