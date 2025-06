Bei einer Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung sind am Montag bundesweit Baufirmen unter die Lupe genommen worden. In Meiningen kontrollierten Zöllnerinnen und Zöllner eine Baustelle Am Mittleren Rasen. Nähere Informationen dazu teilte ein Sprecher des Hauptzollamtes Erfurt nicht mit.