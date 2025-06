Ein 36 Jahre alter Mann muss sich jetzt wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Er hatte nach Auskunft der Polizei am Freitagvormittag in Meiningen eine Packung Lebensmittel gegen einen vorbeifahrenden Funkstreifenwagen der Polizei geworfen. Die Beamten stellten ihn zur Rede, einer Identitätsfeststellung versuchte er sich zu widersetzen, woraufhin er kurzfristig in Gewahrsam kam. Zuvor hatte er bereits in der Klostergasse ein Fahrzeug beschädigt.