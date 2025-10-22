 
  Wo Straßen aktuell gesperrt sind

Meiningen Wo Straßen aktuell gesperrt sind

Nicht nur durch die Robert-Koch-Straße in Meiningen kann derzeit kein Verkehr rollen. Es gibt weitere Sperrungen im Stadtgebiet.

Aktuell gibt es in Meiningen einige Straßensperren. Foto: Tim Brakemeier/dpa

Die Emmrichstraße in Meiningen bleibt bis 30. Oktober halbseitig gesperrt. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte, gilt hier jetzt eine Einbahnstraßenregelung. Der Gehweg ist gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Berliner Straße, Donopstraße und Am Frauenbrunnen. Grund für die Sperrung ist eine Störung der Vodafone-Leitung.

Voll gesperrt wird am Freitag und Samstag dieser Woche (24./25. Oktober) die Straße An der Heuleite wegen Asphaltarbeiten.

Zu „Meiningen leuchtet – Einkaufen bei Kerzenschein“ an diesem Freitag kommt es auch zu Straßensperrungen in der Innenstadt. Konkret ist es so: Ab 17 Uhr besteht Durchfahrtsverbot am „Sächser“ in die Georgstraße, ab 17.30 Uhr kann auch der Schlossplatz in Höhe des Italieners und die Ernestinerstraße in Höhe Schlossgasse nicht mehr passiert werden. Gesperrt sind auch der Bereich um den Marstall, die Anton-Ulrich-Straße, die Eduard-Fritze-Straße und die Lusisenstraße. Die Stadtverwaltung bittet Gäste und Anwohner, die Halteverbotszonen zu beachten. Am Freitag verwandelt sich Meiningen am Abend in eine Stadt der Lichter. Es wird einiges geboten zu „Meiningen leuchtet“, die Geschäfte laden bis 22 Uhr zum Bummeln und Einkaufen ein.