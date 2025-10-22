Meiningen: Wo Straßen aktuell gesperrt sind

Zu „Meiningen leuchtet – Einkaufen bei Kerzenschein“ an diesem Freitag kommt es auch zu Straßensperrungen in der Innenstadt. Konkret ist es so: Ab 17 Uhr besteht Durchfahrtsverbot am „Sächser“ in die Georgstraße, ab 17.30 Uhr kann auch der Schlossplatz in Höhe des Italieners und die Ernestinerstraße in Höhe Schlossgasse nicht mehr passiert werden. Gesperrt sind auch der Bereich um den Marstall, die Anton-Ulrich-Straße, die Eduard-Fritze-Straße und die Lusisenstraße. Die Stadtverwaltung bittet Gäste und Anwohner, die Halteverbotszonen zu beachten. Am Freitag verwandelt sich Meiningen am Abend in eine Stadt der Lichter. Es wird einiges geboten zu „Meiningen leuchtet“, die Geschäfte laden bis 22 Uhr zum Bummeln und Einkaufen ein.