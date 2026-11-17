Das Kommunale Investitionsprogramm des Landes Thüringen macht vieles möglich – die Stadt Meiningen erhält daraus rund 6,6 Millionen Euro. Binnen drei Jahre muss das Geld investiert werden. Das dürfte nicht schwerfallen, denn allein der Sanierungsstau an den Meininger Straßen ist enorm. Deshalb wollen die Stadträte kommendes Jahr mit Landes- und kommunalen Geldern unter anderem die Straße An der Morgenleite in einem ersten Bauabschnitt sanieren, genauso wie den Weißen Weg. Insgesamt plant die Kommune 800.000 Euro in die Hand zu nehmen, um den Zustand an etlichen Stellen im Meininger Straßennetz zu verbessern.