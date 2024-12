Meiningen: Wildwechsel führt zu Auffahrunfall

Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr am späten Abend die B19 zwischen Meiningen und Walldorf, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Mann bremste stark und konnte so einen Zusammenstoß mit dem Tier vermeiden. Der 84-jährige Fahrer hinter ihm erkannte die Situation und konnte ebenfalls noch rechtzeitig anhalten. Ein 21-jähriger Autofahrer, der auf die beiden folgte, prallte jedoch trotz Vollbremsung auf den 84-Jährigen. „Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der mittlere Pkw noch auf das Auto des 59-Jährigen geschoben“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Verletzte gab es demnach nicht.