Als der Autor aus dem geografisch nahen, aber politische Welten entfernten Bad Neustadt/BRD die ihm damals labyrinthisch anmutenden Gänge hinter dem Besucherbereich des Meininger Theaters betrat, wusste er um das Verbotene seines Tuns. Erstens hatte er seinen Besuch nicht bei der Intendanz angemeldet. Und zweitens – was noch viel schwerwiegender war: Er hatte als westdeutscher Lokaljournalist keine Akkreditierung des Außenministeriums der DDR, um über die Gründung einer Puppentheatersparte am Theater zu berichten.