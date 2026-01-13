Es ist meist schon dunkel, wenn sich Jugendliche auf den Eisteich im Englischen Garten wagen. Die letzten Spaziergänger sind unterwegs, die Laternen werfen fahles Licht auf die zugefrorene Fläche, die ruhig und fest wirkt. Genau in diesen Momenten entsteht eine trügerische Sicherheit. Schritte auf dem Eis, Gelächter, vereinzelt Schläge, wenn mit Schuhen auf die Oberfläche gestampft wird. Szenen, die in den vergangenen Tagen immer wieder beobachtet wurden – und die zeigen, wie schnell aus Winterneugier eine gefährliche Situation werden kann.