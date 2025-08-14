Meiningen: Wenig Interesse am Bürgerbudget

Das Interesse am Meininger Bürgerbudget, das 2023 eingeführt wurde, ist in der vierten Auflage abgeflaut. Der Geldtopf, der Jahr für Jahr mit 50 000 Euro gefüllt ist, ließ diesmal viele Theaterstädter kalt. Dabei ist das Prinzip sehr bürgerfreundlich: Nicht der Stadtrat, sondern die Einwohner und Vereine reichen Vorschläge ein, welche Vorhaben im Stadtgebiet in Angriff genommen werden sollen. Wer die meisten Stimmen dafür aus der Einwohnerschaft sammelt, kommt zum Zuge. Bedingung: Mehr als 20 000 Euro sollte das einzelne Projekt nicht kosten. Insgesamt 51 Bürgerbudget-Anträge gingen seit Beginn der Aktion ein – davon aber nur vier in diesem Jahr, so wenig wie noch nie. Vermutlich habe es nach den zurückliegenden Wahlen, den zahlreichen hochpolitischen Themen und der allgemeinen Stimmungslage nun eine Phase des Durchatmens bei den Meiningern gegeben, sucht Bürgermeister Fabian Giesder nach einer Erklärung. Es bleibe abzuwarten, ob die Resonanz im nächsten Jahr wieder steige.