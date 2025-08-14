 
Wenig Interesse am Bürgerbudget

Noch nie gab es so wenige Anträge auf Geld aus dem Meininger Bürgerbudget. Alle eingereichten Vorschläge können deshalb ohne Weiteres umgesetzt werden.

 
Meiningen: Wenig Interesse am Bürgerbudget
Ein Fall fürs Bürgerbudget: Dieser Stein im Englischen Garten erinnert an die Gärtnerfamilie Buttmann, die Foto: Marko Hildebrand-SChönherr

Das Interesse am Meininger Bürgerbudget, das 2023 eingeführt wurde, ist in der vierten Auflage abgeflaut. Der Geldtopf, der Jahr für Jahr mit 50 000 Euro gefüllt ist, ließ diesmal viele Theaterstädter kalt. Dabei ist das Prinzip sehr bürgerfreundlich: Nicht der Stadtrat, sondern die Einwohner und Vereine reichen Vorschläge ein, welche Vorhaben im Stadtgebiet in Angriff genommen werden sollen. Wer die meisten Stimmen dafür aus der Einwohnerschaft sammelt, kommt zum Zuge. Bedingung: Mehr als 20 000 Euro sollte das einzelne Projekt nicht kosten. Insgesamt 51 Bürgerbudget-Anträge gingen seit Beginn der Aktion ein – davon aber nur vier in diesem Jahr, so wenig wie noch nie. Vermutlich habe es nach den zurückliegenden Wahlen, den zahlreichen hochpolitischen Themen und der allgemeinen Stimmungslage nun eine Phase des Durchatmens bei den Meiningern gegeben, sucht Bürgermeister Fabian Giesder nach einer Erklärung. Es bleibe abzuwarten, ob die Resonanz im nächsten Jahr wieder steige.

Wegen der geringen Beteiligung ist diesmal keine Abstimmung nötig. Die 50 000 Euro reichen für alle vier Vorschläge. Freuen können sich einmal mehr die Walldorfer, die dank des Bürgerbudgets bereits einen Spielplatz am Sportplatz und Outdoor-Tischtennisplatten am Teich finanzieren konnten. Jetzt ist der Weg frei für das nächste Projekt, das der Schulgemeinschaftsverein Walldorf/Wasungen unter Beteiligung des Sportvereins angeregt hat: Auf dem Sportplatz soll ein Volleyball-Fußballtennis-Platz entstehen. Gesprochen werden muss aber noch über den konkreten Belag dafür. Mit dem ins Auge gefassten Kunstrasenplatz werde das Limit von 20 000 Euro überschritten, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Die übrigen drei Vorschläge kommen aus der Kernstadt: Renate Lang wünscht sich, dass das Denkmal für die Hofgärtnerfamilie Buttmann im Englischen Garten instandgesetzt wird. Es befindet sich am Hauptweg unweit des Teiches. Die Schrift ist nicht mehr gut zu erkennen, die Steine müssen stabilisiert werden. Helen Hopf hatte bei ihrem Antrag ebenfalls den Englischen Garten im Blick. Die Grabsteine des früheren Meininger Friedhofs an der Gruftkapelle befinden sich in einem schlechten Zustand. Inschriften lassen sich kaum noch entziffern, Steine liegen nicht mehr auf den Sarkophagen, sondern daneben. Auch hier müsse sich etwas tun.

Carsten Balling wünscht sich, dass die Beleuchtung auf der „Almwiese“ erneuert wird. Die jetzigen beiden Laternenmasten aus Holz sind morsch, die alten Lampen ziemliche Stromfresser.

Alle vier Projekte sollen in den Haushaltsplan 2026 aufgenommen werden.

Mit dem Geld aus dem Bürgerbudget sind schon einige Projekte umgesetzt worden – vor allem auf Spielplätzen. Aber auch das Meininger Kirmesturnier, ein Angebot zum Schwimmtraining an Schulen und die Sanierung eines Weltkriegsdenkmals gehören dazu. Umgesetzt wird ietzt das Terrassencafé am Tierheim auf dem Rohrer Berg, zudem werden Ende August/Anfang September für die künftige Erlebniswiese auf dem Pulverrasen die ersten Kleingeräte wie ein Trampolin installiert.