Solch einen lustigen Gast hat die Polizeiinspektion Meiningen nicht alle Tage: In der Neu-Ulmer Straße war am Samstagabend gegen 21 Uhr eine Dackelhündin gefunden worden: „Die Kollegen der Nachtschicht hatten sich dem jungen Fräulein angenommen, als dieses mitten in der Nacht herrenlos durch die Meininger Innenstadt tapste“, beschreiben die Polizisten. Und dann bekam das herrenlose Dackelchen erst mal eine Unterkunft bei der Polizei – auf einer Decke hat es gemütlich die Nacht verbracht, erzählen die Polizisten, und tollte am Sonntagmorgen fröhlich durchs Revier. Auch wenn alle den jungen und verspielten Hund lieben – einen Hundeführer musste man übrigens nicht extra zum Dienst zitieren, heißt es – so wäre es natürlich besser, er findet sein Herrchen oder Frauchen wieder. Das gestaltet sich zunächst schwierig: „Alle bisherigen Versuche, das Mädel wieder seiner Familie zuzuführen, blieben bislang ohne Erfolg. Einen Chip trägt die junge Dackeldame nicht, nur ein Halsband mit Blümchenmuster.“ Für den anbrechenden Sonntag aber hoffen die Beamten auf ein Happy End: Der Besitzer oder die Besitzerin kann sich – mit einem Eigentumsnachweises für die Hundedame – bei der Meininger Polizei melden. Ganz gespannt warten die Polizisten der Tagschicht auf Anrufe bei der Polizei Schmalkalden-Meiningen unter Telefon (03693) 5910. Dann erfahren sie gewiss auch, wie die kleine Dackeldame mit der interessanten Fellfärbung heißt. Findet sich niemand, wird sie ins Meininger Tierheim gebracht. Aber dabei blutet gewiss so manchem Beamten das Herz...