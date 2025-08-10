Es war ein Wochenende ganz im Zeichen des Genusses: Wein, gute Musik und fröhliches Beisammensein. Genauso stellten es sich die Veranstalter vor. Gemütlich und mit besonderem Flair lockte das 2. Meininger Weinfest an dem Wochenende Tausende Besucher in den Schlosspark. Die malerische Kulisse mit dem historischen Gemäuer der Elisabethenburg, dazu eine laue Sommernacht, stimmungsvolle Live-Musik und ein Glas Wein nach Belieben – mehr braucht es nicht zum Glücklichsein.