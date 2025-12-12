Das Gefühl von Weihnachten liegt auch in Meiningen in der Luft. Mit jedem Schritt hin zum Marktplatz wird diese ganz besondere Atmosphäre immer deutlicher. Ein Lichtermeer führt die Besucher direkt auf den Weihnachtsmarkt. Mit jedem Meter nehmen sowohl die Geräuschkulisse als auch die Gerüche zu. Verschiedenste Weihnachtsmusik mischt sich mit aufgeregtem Stimmengewirr und jeder Menge Lachen, während der Duft von gebrannten Mandeln, Waffeln und Glühwein immer deutlicher wird. Doch wie gut wird der Meininger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wirklich besucht? Sind die Leute mit dem Angebot zufrieden und was sagen die Händler?