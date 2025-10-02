Junge Familien haben hier ihr Zuhause, Senioren, Polizeischüler und andere Auszubildende, Alleinstehende und Paare ebenso. Sie alle miteinander sind Mieter der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft (AWG) Meiningen. Über rund 1100 Wohnungen verfügt der gemeinschaftliche Verbund, dessen Geschichte bis ins Jahr 1919 zurückreicht. Damals wurde die Baugenossenschaft gegründet, die sich 1977 mit den beiden anderen Wohnungsgenossenschaften zur heute bestehenden AWG Meiningen zusammenschloss. Seit über 30 Jahren ist hier Ina Bieber in Verantwortung. Sie leitet als Vorstand den kaufmännischen Bereich. An ihrer Seite ist seit dem 1. September Kathleen Feinen-Schmidt als technischer Vorstand tätig. Die bisherige Prokuristin, die auch weiterhin die Geschäfte der AWG-Tochter Allgemeine Wohnungsservice GmbH führen wird, übernimmt mit 35 Jahren eine verantwortungsvolle Position. Erfahrungen in solch leitender Stellung kann die gebürtige Meiningerin bereits umfangreich aufweisen.