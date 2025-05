Wenn die Bollerwagen wieder klappern, der Grillduft durch Täler zieht und der Bierkrug zur besten Gesellschaft zählt, dann ist Himmelfahrt – oder wie man hierzulande sagt: Männertag. In Meiningen und Umgebung wird dieser Tag nicht einfach begangen, sondern regelrecht zelebriert. Ob urig, sportlich, familiär oder nostalgisch – Meiningen und das Umland bieten in diesem Jahr ein Programm, das so bunt ist wie die Biergartentische an diesem Tag.