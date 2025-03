Was kann man eigentlich so alles in einer Bibliothek machen? Wie funktioniert das mit dem Ausleihen der Bücher und seit wann gibt es hier Filme? Das sind alles Fragen, auf die Vorschulkinder aus insgesamt elf Kindergärten aus Meiningen und Umgebung nun eine Antwort haben. Denn sie besitzen jetzt ihren Bibliotheksführerschein – damit wissen die zukünftigen Abc-Schützen jetzt genau über die Stadt- und Kreisbibliothek „Anna Seghers“ bescheid. Das ist jetzt auch ganz offiziell: Denn die Kinder waren am Mittwoch alle ins Volkshaus eingeladen, um sich ihre „Papiere“ abzuholen. Dabei gab es noch einen besonderen Gast: Tom Lehel. Der KiKa TV-Star sorgte zuallererst dafür, dass die Kinder richtig wach wurden. Mit der eigenen Hip-Hop-Einlage kamen auch die Erzieher auf ihre Kosten, die gnadenlos mittanzen mussten.