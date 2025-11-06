Wer Ron Arndt begegnet, merkt sehr schnell, dass der 48-Jährige viel erlebt hat und einiges zu erzählen weiß. Der Meininger, einst Koch aus Leidenschaft, ist nach Jahren in der weiten Welt in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Mitgebracht hat er nicht nur unzählige Erfahrungen aus der Spitzengastronomie, sondern auch eine besondere Idee: Einen eigenen Weinladen. Heute, ein Jahr nach der Eröffnung seines „Ivorypearl“ in der Anton-Ulrich-Straße, zieht er eine rundum zufriedene Bilanz und feiert mit seinen Gästen am Samstag, 8. November, das einjährige Bestehen seines Geschäftes.