Haben sie Probleme mit der Rechtschreibung, die jungen Leute, die da auf den Marktplatz von Meiningen gekommen sind, um ein Jubiläum zu feiern? Schließlich haben sie als Motto für ihr Jubiläum ausgegeben: „Fielvalt veiern“. Um mit allen Mitteln auf sich aufmerksam zu machen, ist ihnen offenbar kein Spaß zu kurios. Doch wer sich, wie einige von ihnen, im Evangelischen Gymnasium in Meiningen gerade auf sein Abitur vorbereitet, dem wird niemand solcherart Rechtschreibschwäche unterstellen. Meiningens Superintendentin Beate Marwede quittierte ihnen denn auch anerkennend: „Die evangelische Jugend fällt auf!“ Gemeinsam mit der „Evangelischen Jugend Werratal“ konnte auch die Offene Arbeit Meiningen auf 25 Jahre zurückblicken.