Der Obdachlose gehörte zum Meininger Stadtbild, viele kannten Roland. Am vergangenen Freitagmorgen ist er tot in der Innenstadt aufgefunden worden. Silvana Hardt traf den 61-Jährigen knapp einem Monat vor seinem Tod. „Er saß vor dem Edeka in der Innenstadt und sprach mich an. Bargeld hatte ich nicht dabei, also fragte ich, ob ich ihm vom Edeka etwas mitbringen kann. Er fragte nicht nach Alkohol, sondern nach Obst. Also brachte ich ihm Weintrauben, Bananen und Mandarinen mit raus. Er hat sich wirklich darüber gefreut. Ich glaube, in klaren Momenten war er einfach ein einsamer Mensch, der nicht wusste, was er tun sollte und niemandem mehr vertraut hat“, schreibt sie bei Facebook.